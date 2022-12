Quanti moscerini possono entrare in un’arca e quanti allo Zecchino d’Oro

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il mondo è un posto meraviglioso. A dirla tutta anche la mia testa è un posto meraviglioso, non sto parlando di estetica, anche se pure lì gliela ammollo parecchio, parlo di ciò che accade al suo interno. Sto qui che ragiono, si fa per dire, su questioni centrali per il futuro dell’umanità. Succede spesso che io mi perda in tali ragionamenti. Faccio del resto un lavoro che prevede io stia qui a pensare e a pensare anche a cose che non portano da nessuna parte, nella speranza, spesso malriposta, che prima o poi mi venga una idea buona per scriverci su qualcosa. Nel mentre vivo, per dirla con John Lennon, senza neanche l’arroganza di credere che sia utile che per vivere io stia a progettare chissà che. Vivo e basta. E perdo tempo dietro pensieri includenti. Per dire, neanche cinque minuti fa me ne stavo a pensare all’Arca di Noè. Pensieri che immagino abbiano fatto anche altri, magari ...