Plastica | perché sempre più spesso i tappi restano attaccati alle bottiglie

Il Sole 24 ORE

Lo stesso vale per l'imballaggio, la, il cartone e il ghiaccio. Rileviamo questo aumento ... Eccooccorre l'intervento dell'Esecutivo. 'Ci aspettiamo - ha concluso Schiavo - che il ...Buongiorno, vi scrivoho da tempo un dubbio che non mi fa stare troppo serena. I barattoli ... nocciola, ecc.) era venduta in vaso di vetro con coperchio in, in atmosfera ordinaria. In ... Cucina di stagione, no alla plastica ed energie rinnovabili: la sostenibilità secondo Relais & ...