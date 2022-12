Ochoa alla Salernitana | è ufficiale

Tuttosport

Commenta per primo Il clamoroso arrivoSalernitana di Guillermoporterà come effetto collaterale anche l'esigenza per il club campano di sfoltire la propria batteria di portieri. Con il messicano salgono infatti a cinque gli ...Il club campano dopo aver chiuso il colpo, per rimpiazzare l'infortunato Sepe, adesso ... Secondo quanto riportato dalla rosea il primo nome in cimalista del ds campano De Sanctis , in ... Ufficiale, Ochoa alla Salernitana: il comunicato del club Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - Acquisto invernale per la Salernitana del presidente Iervolino: ufficializzato infatti l'arrivo di Guillermo ...Complice l'infortunio di Sepe, la Salernitana ha acquistato a parametro zero Ochoa. Per il Fantacalcio, è un portiere da prendere all'asta invernale