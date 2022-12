Matuidi si ritira dal calcio giocato | «Calcio | ti ho amato così tanto»

Sportitalia

Commenta per primo L'ex centrocampista dell a Juventus e Campione del Mondo con la Francia nel 2018, Blaise, sidal calcio giocato. Lo ha comunicato con un post sui social: 'Calcio, ti ho amato così tanto. Calcio, mi hai dato tanto, ma è arrivato il momento di dire basta. Ho realizzato i miei ...De Bruyne, in dissenso coi compagni e con l'allenatore, sicome Achille sotto la tenda dello ... Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté (55' N'Zonzi); Mbappè, Griezmann,... Francia, si ritira Matuidi: "Calcio ti amo, grazie di tutto" L’ex centrocampista della Juventus, campione del mondo con la Francia nel 2018, lascia il calcio. Matuidi ha scritto un messaggio molto intenso: “Ho realizzato i miei sogni”. Con un messaggio sui soci ..."Caro calcio, ti ho amato tanto. E mi hai dato tanto, ma è giunto il momento di fermarsi. Ho realizzato i miei sogni di bambino e i miei sogni di uomo. Ho un nodo in gola, ma sono orgoglioso del fatto ...