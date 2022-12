Leonardo | commessa canadese per l’ammodernamento della flotta di ricerca e soccorso

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Importanteper, che si è aggiudicata il contratto da 690 milioni di euro perdi tredici elicotteri HH-101 e la fornitura di altri tre nuovi esemplari - la cui denominazione militareè CH-149 Sar “Cormorat” – impiegati per missioni diormai da vent’anni per oltre centomila ore di volo. Le nuove dotazioni previste consentiranno maggiori capacità d’intervento ed estenderanno la vita operativa dei CH-149 almeno fino al 2042. Ad eseguire i lavori il consorzio Team Cormorant, formato, oltre che da, anche dalla societàImp Aerospace and Defence, da General Electric Canada e da Collins Aerospace Canada. La ...

