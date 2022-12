Calciomercato.com

Lasaluta il 2022 con un ko, per quanto indolore: nell'amichevole in casa dell'Almeria, i ... La cronaca dell'amichevole Contro gli spagnoli, Sarri ha dovuto rinunciare a, convocato dal ct ...Allenatore: Joan Francesc Ferrer Sicilia(4 - 3 - 3): Maximiano; Lazzari,, Romagnoli, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. Dove ... Lazio, Casale impressiona Mancini durante lo stage | Nazionali Con la sedicesima giornata si chiude il girone A di Eccellenza Lazio per il 2022, tra vittorie roboanti e una corsa per il titolo che si fa sempre più combattuta. A chiudere da campione d'inverno è ...Sono passati esattamente due anni da una delle partite più esaltanti della storia recente del Milan. I rossoneri si giocavano la vetta della classifica e ospitavano in casa, in un San ...