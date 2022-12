Guida TV | programmi di stasera | venerdì 23 dicembre 2022

(Di venerdì 23 dicembre 2022)aitv della prima serata di oggi,23.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Ballando con le Stelle – La finale Show RAI2 Blue Bloods Serie TV RAI3 Oltre la Notte Film RETE4 Notting Hill Film CANALE5 Un Natale a Cinque Stelle Film ITALIA1 Mamma, ho perso l’aereo Film LA7 Speciale Eden – Un Pianeta da salvare Documentario REALTIME Bake Off: the professionals – Affari di famiglia Docureality CIELO Volaverunt Film TV8 La Bella e la Bestia Film NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

