Agenzia ANSA

Lo si apprende danotarili e dal contratto con l'istituto bancario di cui l'ANSA ha preso visione. Figà - Talamanca lo ha acquistato da una coppia di Lecco, con atto firmato il 29 aprile scorso ...... per cercare di scoprire chi erano leinterne all'azienda cinese che hanno fatto filtrare ... Il gruppo cinese è da anni in tensione con laBianca sul tema della sicurezza dei dati e un ... Fonti, la casa a Cervinia di Figà-Talamanca acquistata con mutuo ... L'appartamento a Cervinia di Niccolò Figà-Talamanca, posto sotto sequestro dal gip di Aosta nell'ambito dell'inchiesta Qatargate, è stato acquistato lo scorso aprile tramite un mutuo bancario di 200.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...