Eva Kaili resta in carcere ma collabora. Tira in ballo altri nomi ma nessun indagato

Agenzia ANSA

- La donna ha ribadito la propria estraneità accusando il compagno ma avrebbe citato, non si sa a che titolo, i nomi di alcuni Eurodeputati tra i quali il capo delegazione del Pd al Parlamento Europeo,...diventa Ifigenia, che incarna nel mito greco la vittima sacrificale delle colpe altrui. Paga in prima persona pur proclamandosi innocente. Era stata ascoltata e si era proclamata innocente. ... Qatargate, Eva Kaili resta in carcere Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Eva Kaili,"detenuta dal 9 dicembre per l'inchiesta sul"Qatargate, dovrà restare ancora"in carcere"per almeno un mese. È questa la scelta dei giudici della Camera di consiglio del tribunale di Bruxelle ...