Enrico Bartolini | le domande dei bimbi allo chef più stellato d’Italia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Bergamo. Gli alunni delle classi quarte della scuola primaria Capitanio di Bergamo sono stati coinvolti in un particolare laboratorio lo scorso 13 dicembre, guidati nei misteri dell’arte culinaria da un papà d’eccezione:, lopiù. Insieme a lui estorico cuoco della scuola Rosario Cortinovis, hanno impastato, decorato e sfornato fragranti biscotti di Natale. Si è trattato di un’esperienza senz’altro divertente ma anche molto seria, poiché ha richiesto ai ragazzi di essere precisi e accurati. Proprio come nelle cucine dei ristoranti stellati. Al termine della giornata, i bambini hanno tolto il grembiule e da cuochi si sono trasformati in giornalisti intervistando. Come mai hai deciso di ...