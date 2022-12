(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un mese intenso, ancora più delicato per via delle feste natalizie, che, come da tradizione, richiamano parenti e amici intorno alla tavola per condividere insieme un momento speciale. È quello di dicembre per il Ministero della Salute, che nei suoi avvisi periodici ha aggiornato consumatori e addetti ai lavori sugli interventi eseguiti per ritirare dal mercato prodotti segnalati per rischio fisico o microbiologico. “Un’attività incessante e fondamentale – osserva Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– perché purtroppo i pericoli e le insidie arrivano con sempre più facilità sulle nostre tavole. L’attività di monitoraggio, prevenzione ed intervento è fondamentale. È per questo che nel sottolineare l’azione che ha contraddistinto queste settimane, rinnoviamo l’invito ai consumatori a prestare attenzione quando acquistano prodotti alimentari, aggiornandosi ...

Italia Sera

Un mese intenso, ancora più delicato per via delle feste natalizie, che, come da tradizione, richiamano parenti e amici intorno alla tavola per condividere insieme un momento speciale. È quello di ...... oe privi di dati per la tracciabilità. Attenzione dunque a quello che comprate: formaggi freschi, wurstel, salumi, carne e poi tramezzini epronti, sono tutti alimenti ad alto rischio ... Cibi avariati – Codici: ritiri e sequestri prima di Natale, la sicurezza alimentare non va in vacanza Un mese intenso, ancora più delicato per via delle feste natalizie, che, come da tradizione, richiamano parenti e amici intorno alla tavola per condividere insieme un momento speciale. È quello di dic ...1775 finti panettoni artigianali, svariati pandori e dolciumi vari, e pesce avariato per un totale di dieci tonnellate di prodotti: tanto è il cibo sequestrato dai carabinieri dei Nas prima che finiss ...