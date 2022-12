Avellino | trova due assegni circolari e li consegna alla Polizia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn bel regalo di Natale quello ricevuto dal titolare di un’agenzia immobiliare diche dopo aver incassato duedi quindici mila euro ciascuno come preliminare per l’acquisto di un immobile, li ha smarriti in via De Renzi, una strada molto trafficata del centro città. In suo soccorso è arrivata l’onestà di una casalinga di 54 anni diche hato e recuperato i titoli dal marciapiedi e subito dopo ha avvertito il 113. Gli agenti delladi Stato hanno quindi recuperato glie sono risaliti all’intestatario che, insieme al titolare dell’agenzia, ha tentato di rintracciare la persona che aveva tratto entrambi dai guai. Ma la signora ha voluto restare anonima. Gli agenti intervenuti hanno ...

