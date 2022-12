Alessandro Iovino in pensione | targa e auguri dal Conapo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco di Benevento, rappresentato dal Vicesegretario della Segreteria Provinciale Alfonso Cecere, a nome della Segretaria Generale, con immensa gratitudine e ringraziamento per aver sostenuto e creduto nell’operato del CO.NA.PO., ha consegnato unaricordo al Capo Reparto Esperto, per il raggiungimento del traguardo della. In una lettera consegnata assieme alla, è stato evidenziato l’importante contributo e sostegno ricevuto, grazie al quale finalmente è stata vinta la lunga battaglia per l’equiparazione economica dei Vigili del Fuoco alle forze di Polizia, sostegno che ha permesso al CO.NA.PO. di diventare il primo sindacato dei Vigili del Fuoco! Cecere in occasione della consegna rivolgendosi ai ...

