Ucraina | la Meloni | “La stella polare del nostro impegno resta la ricerca del dialogo e la cessazione delle ostilità”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Intervenendo nell’ambito dell’annuale Conferenzaambasciatrici e degli ambasciatori presso la Farnesina (quest’ano giunta alla XV edizione), la premier Giorgia meloi ha parlato anche del conflitto inrimarcando che “l’Italia ha fatto quello che doveva fare e continuerà a fare quello che deve fare“.: “Oggi la pace in Europa non è più scontata, la nostra libertà non è più scontata” Anche perché, ha tenuto a ribadire il presidente del Consiglio, “Oggi la pace in Europa non è più scontata, la nostra libertà non è più scontata, basta arrivare poco lontano da qui per vederlo, siamo in Europa non siamo in un posto così distante, noi abbiamo la consapevolezza di dover difendere l’ordine internazionale al quale eravamo abituati e che non è più scontato“.: “Dietro il conflitto in ...