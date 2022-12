Team New Zealand scende in acqua con il secondo AC40

(Di giovedì 22 dicembre 2022) I campioni in carica dell’America’s Cup chiudono il 2022 in bellezza e, mentre proseguono i test e lo sviluppo, sono scesi incon il. Una bella soddisfazione per il, che il mese scorso ha dovuto fare i conti con una scuffia che ha rallentato i loro programmi., ilcon due barche dal 2007Newha prima riparato la barca, facendola navigare nuovamente la scorsa settimana, ed è diventato ora la prima delle cinque squadre di Barcellona 2024 ad avviare un programma a due barche. Ilrimarrà in modalità one-design, la configurazione richiesta per le regate delle World Series e per le America’s Cup giovanili e femminili a cui parteciperà il ...

NOCI24.it

...WIRE)" #aerospace Machina Labs today announced the expansion of its executiveto include advanced manufacturing veterans Alex Huckstepp and Alexander Kwan. Mr. Huckstepp is Machina Labs'......Neuro - activation and Modulation (DiNaMo TM ) neurobehavioral intervention program to enable... The DiNaMo program was conceptualized, developed, and validated at Click by a multidisciplinary... La New Team Noci sconfigge 0-1 il Team Scaletta AlphaTauri ufficializza la presentazione della vettura 2023, l'11 Febbraio nella speciale location di New York ...La squadra faentina è diventata la terza della griglia della Formula 1 ad annunciare i suoi piani per la presentazione, in attesa dei test pre-stagionali in Bahrain, che si terranno alla fine di febbr ...