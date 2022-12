Salernitana | il Verona chiede una contropartita per Djuric

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lacontinua a insistere per il ritorno di Milandal. I gialloblù sono disponibili alla cessione, ma in cambio...

fiorentinanews.com

Sampdoria Ottavi Coppa Italia (vs Cremonese)....un ritorno) e, insieme a Youssef Maleh (che piace tanto al Bologna), la Fiorentina avrebbe la possibilità di tuffarsi, in sede di calciomercato, su Adrien Tamèze dell'Hellas. Il ... Vi ricordate di Djuric Ha voluto la Fiorentina, è finito a Verona… e adesso può tornare alla Saler... “…in Ligue 1, campionato che la dirigenza granata guarda con molta attenzione, essendo che ogni stagione offre nuovi talenti, o rilancia vecchi talenti che sembravano destinati ad ...Stampa“Scocca l’ora di bomber Djuric”, si legge stamane in taglio basso su La Città. Il quotidiano si sofferma in apertura sul mercato della Salernitana, alimentando i rumors sul possibile ritorno in ...