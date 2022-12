Napoli Cheddira | l’idea di De Laurentiis per l’attaccante

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilavrebbe messo gli occhi suldel Bari Waliddi Deè molto chiara Ilavrebbe messo gli occhi suldel Bari Waliddi Deè molto chiara. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron azzurro starebbe pensando di mettere le mani e acquistare a gennaio il marocchino reduce dal Mondiale in Qatar. Comprarlo subito e lasciarlo in prestito al, questadi De. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNapoli24

Ilè forte su, il piano degli azzurri: acquisto a gennaio e prestito al Bari fino a giugno.... Samp e lo Sporting Mg Parma 12/08/2022 - campionato di calcio serie B / Parma - Bari / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: WalidIl presidente del, Aurelio De Laurentiis, ... Cheddira-Napoli, CorSport: affondo a gennaio! Il piano di Giuntoli per portarlo in azzurro Potrebbe esserci il Napoli nel futuro di Walid Cheddira. L'attaccante marocchino del Bari, reduce dal 4° posto Mondiale con la sua nazionale, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...