Leao insieme a Vlahovic ? | l’affare che scuote la Serie A ??

DAZN

Serappresenta la punta di diamante della formazione rossonera, Ismael Bennacer ne è una ...a Tonali va a formare uno dei migliori centrocampo della serie A. L'algerino è probabilmente un ...Si registrano piccoli ma significativi passi in avanti per il rinnovo di contratto : seguiranno nuovi appuntamenti, ma c'è la volontà di proseguire. La quadra economica non è stata ancora ... Pioli: "È il mio Milan più forte. Leao Resta" Walid Cheddira, attaccante del Bari, ha parlato in conferenza stampa al ritorno in Italia dopo il Mondiale in Qatar con il Marocco ...Il Milan si avvicina sempre di più al rinnovo di Ismael Bennacer: l'ultima offerta dei rossoneri è di 4 milioni di euro a stagione, ormai manca poco alla fumata bianca ...