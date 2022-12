La Bertone GB110 per rilanciare il marchio piemontese

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Si chiamaed è il progetto con il quale i fratelli Mauro and Jean-Franck Ricci puntano ala storica carrozzeria torinese. I due imprenditori sono i proprietari della Ideactive, azienda che nel 2020 ha acquistato ilda Akka Technologies. Per adesso non ci sono notizie ufficiali, ma una serie di rendering

