Il cast di Sissi 2 stagione

Mediaset Infinity

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla seconda stagione: trama,e quando in onda.seconda stagione quando arriva in Italia Quando in tv La seconda stagione della serie tv "evento...Senz'altro il film ci mostra un'immagine inedita di, diversa da quella piuttosto romanzata ... Oltre agli interpreti già citati ilinclude Vicky Krieps , Colin Morgan , Finnegan Oldfield ... Sissi, seconda stagione su Canale 5: anticipazioni, promo, cast Chi troviamo nel cast ufficiale di Sissi 2 stagione Scopri gli attori e i personaggi del nuovo capitolo della tedesca in onda su Canale 5!Sissi seconda stagione la serie tv evento di canale 5: trama, promo Mediaset e quando in tv. Il racconto d'amore di Sissi e Franz.