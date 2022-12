Giovane donna morta a Fara | proseguono rilievi Orari del prossimo treno

(Di giovedì 22 dicembre 2022)SABINA – Sono ancora in corso isulla tragedia avvenuta poco dopo le 9 presso la stazione ferroviaria diSabina-Montelibretti. Stando alle prime indiscrezioni, la vittima sarebbe una, la cui identità, chiaramente, non è stata ancora rilevata. Starà agli inquirenti, che continuano a lavorare sul posto, stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Il macchinista del mezzo, a causa di un malore per quanto accaduto, è stato trasportato in ospedale. Gli agenti sul posto comunicano ai passeggeri che ilper Roma Fiumicino sarà operativo alle 12,50. L'articolo proviene da Sabina Online.

