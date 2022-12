Daniele Dal Moro e Oriana neo coppia del Gf Vip 7? La previsione di Elenoire e Wilma

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022)DalMarzoli sempre più vicini e complici al Grande Fratello Vip 7. Il commento disulla possibile nuovaDalMarzoli sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip 7, soprattutto dopo la puntata di lunedì sera. I due hanno messo in moto anche un siparietto divertente a cui hanno preso parte da spettatori i vipponi. Conche ha fatto una battuta su Stefano De Martino lanciando una frecciatina ad Antonino Spinalbese. Proprio in confessionale la modella ha dichiarato su: “Ho sempre voluto la pace con lui perché per me è stato importante“. Mentreci è andato cauto: “Il passato fra me e ...