Bayern Monaco | Salihamidzic chiude | «Non faremo trattative per Gvardiol»

Calciomercato.com

Salihamidzic, direttore sportivo del, ha chiuso la porta ad un eventuale arrivo di Gvardiol dal Lipsia Salihamidzic, direttore sportivo del, ha parlato alla Bild. PAROLE - "Non è prevista alcuna trattativa per ...Commenta per primo Ilha allontanato le voci che lo vedevano interessato all'acquisto di Josko Gvardiol , centrale difensivo del Lipsia . I bavaresi non entreranno nella corsa al giocatore, con il Real Madrid ... Bayern Monaco, si allontana Gvardiol | Mercato Il Bayern Monaco ha annunciato che Andreas Obst dovrà fermarsi per diverse settimane. La guardia ha subito un infortunio al gomito. Obst sta disputando ...Esordio oggi da titolare per Dean Huijsen, difensore centrale classe 2005. Come riportato da Fabrizio Romano, Bayern Monaco e Barcellona stanno seguendo il calciatore che però intende ...