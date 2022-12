“Ballando con le stelle” | Milly Carlucci dice la sua su Zanicchi | Lucarelli e Montesano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) News Tv. In un’intervista concessa a “Il Corriere della sera”ha tracciato il bilancio di “con le”, che si chiude domani sera, venerdì 22mbre 2022. «Miracoloso che un programma tematico, una gara di ballo, un talent, dopo 17 anni crei ancora così tanto interesse e divida l’Italia in un tifo tra guelfi e ghibellini», ha dichiarato la conduttrice. Laha detto la sua anche su alcuni volti noti del dancing show di Rai Uno: Iva, Selvaggiaed Enrico. Dal 18 marzo la presentatrice si dedicherà invece al Cantante mascherato: «Un prodotto anomalo per una generalista, che andrà in onda non più al venerdì, ma al sabato, una sfida nella sfida, con un pubblico ancora più di ...

Corriere della Sera

E poi: ma quando finiscele stelle Pensate che InSight si spegne perché ormai c'è troppa polvere sui pannelli solari che alimentano i circuiti. Ma si poteva anche togliere! Come ...Alessandro Egger rompe il silenzio sulla madre: 'Dovrebbe riavvicinarsi a me in modo diverso' Giovane, bello e biondissimo, il concorrente dile stelle , che ha spiazzato tutti in questi ... Milly Carlucci: «Zanicchi, Lucarelli e Montesano a Ballando con le Stelle: adesso parlo io» Tutto è pronto per la finale di Ballando con le Stelle che andrà in onda su Rai 1 domani, venerdì 23 dicembre. Un'edizione che si è contraddistinta per i vip in gara ...Il caso Montesano, le tensioni in giuria, l’exploit di Sara Di Vaira, il possibile vincitore: Ivan Zazzaroni si racconta a Fanpage ...