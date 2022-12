Arbolia e WindTre realizzano un bosco urbano da 1 800 piante a Treviso

(Di giovedì 22 dicembre 2022), società benefit di Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti attiva nella forestazione urbana, e, operatore mobile leader in Italia e tra i principali gestori alternativi nella connettività fissa,insieme un nuovoda oltre 1.800 alberi nella città di. L’intervento è stato possibile a seguito di un accordo con il Comune di, all’interno di un più ampio programma cittadino dedicato al verde, nell’ambito del “Green New Deal”, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico e migliorare la qualità dell’aria attraverso l’assorbimento di CO2 e polveri sottili. La nuova cintura verde si ...

MondoMobileWeb.it

, società benefit di Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti attiva nella forestazione urbana, e, operatore di telefonia mobile realizzano insieme un nuovo bosco urbano da oltre 1.Con il nuovo bosco di Treviso prosegue la collaborazione traall'insegna della sostenibilità ambientale: anche lo scorso anno l'azienda di telecomunicazioni ha donato alle proprie ... WINDTRE insieme ad Arbolia a Treviso per la realizzazione di un nuovo bosco urbano Il disegno di un albero natalizio lungo oltre 140 metri, con la scritta Happy New Year, campeggia da oggi su un campo agricolo incolto in provincia di Verona. E' l'ultima opera di land art firmata da ...Arbolia, società benefit di Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti attiva nella forestazione urbana, e Windtre, operatore di telefonia mobile realizzano insieme un nuovo bosco urbano da oltre 1.8 ...