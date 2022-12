Alessandro Orsini attacca Aldo Grasso | Ti faccio dire quello che voglio | poi cita Gramellini e Mentana

Open

Attacco totale. In un video pubblicato sul suo canale YouTube il 21 dicembre, e diventato immediatamente virale,, professore di Sociologia del terrorismo, si è scagliato contro il giornalista Aldo Grasso. La penna del 'Corriere della Sera' l'aveva criticato in un articolo, come già era successo ...In un video su You Tube il docente prende come riferimento un articolo del New York Times, ma sbaglia il nome dell'autore traducendolo letteralmenteinciampa sull'inglese e la sua gaffe diventa virale. In un video condiviso su You Tube (min 1.14) il docente, parlando del memorandum di Budapest del 1994, prende come riferimento un ... Orsini cita il giornalista "Broad" che diventa "Ampio": così il professore è inciampato sulla traduzione automatica - Il video E poi Daniela Santanchè che non molla sulle spiagge, la nuova battaglia di Matteo Salvini contro i biscotti e il complotto pro Di Maio: abbiamo raccolto le ...Si tratta di un incrocio di mezzi di comunicazione e di audience. L'attenzione, in questo modo, si concentra a partire da due fronti ...