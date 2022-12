Ultime Notizie – Manovra 2023 | Mef | “Nessun taglio risorse ad App18”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)nelnegli stanziamenti dell’. Lo segnala il Mef in una nota spiegando che nel prossimo anno la Carta della cultura Giovani sarà assegnata ai nati nell’anno 2004 mediante utilizzo dellegià impegnate nel 2022. “Sono quindi confermate le somme necessarie per coprire le esigenze per la realizzazione di questa misura” conclude il ministero. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... ed esisteva un giornalismo dedicato alle cronache degli ultimi istanti, delleistanze, del ... D'altra parte, era un mondo in cui arrivavano e si metabolizzavanodi eccidi di massa in cui ... Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Usa annunceranno altri 1,8 mld di aiuti, anche Patriot e bombe... (Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha presentato oggi a Vicenza i risultati del progetto "Pharma links: reti solidali contro la povertà sanitaria", nato nel 2018 dalla partnership tra Intesa Sanpaolo ...Mercoledì 21 dicembre si terrà la finale di Miss Italia 2022: sono 21 le partecipanti in gara per il titolo. Condividi su Facebook Condividi su Twitter ...