Transfobia | perché siamo tutte e tutti transfobici | e come superarla

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La notizia è di pochi giorni fa: il caso della morte di Cloe Bianco è stato archiviato. La Procura di Belluno ha, infatti, dichiarato che non ci sarebbe stata nessuna istigazione al suicidio nei confronti della professoressa transgender di 58 anni originaria di Marcon, in provincia di Venezia, e morta carbonizzata nel suo camper lo scorso giugno. Un atto che è netta conseguenza delle sofferenze iniziate nel 2015, quando l’insegnante di Fisica aveva deciso di fare coming out presentandosi in classe con abiti femminili e chiedendo ai suoi studenti di rispettare la sua identità di genere e di essere chiamata, a partire da quel giorno, Cloe Bianco. L’episodio, tuttavia, non ha generato l’accoglienza che la docente si sarebbe aspettata. L’Istituto agrario Mattei di San Donà di Piave dove lavorava ha, infatti, deciso di sospenderla per tre giorni, e il tribunale del Lavoro di Venezia, a un ...