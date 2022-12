(Di mercoledì 21 dicembre 2022)3 - 0 (25 - 23, 25 - 11, 25 - 18) Terzo successo in una settimana, settimo di fila e secondo posto in classifica a fine girone d'andata conquistato dalla Lube che si guadagna così ...

Non poteva essere migliore il bilancio per i tricolori che regolanorecupero dell'ottava di andata una Siena combattiva unicamenteprimo set grazie a Petric, ma che poi si è dissolta davanti ...Civitanova domina contro Sienarecupero dell'ottava giornata di regular season di2022/2023. Zaytsev e compagni vincono un primo set combattuto per poi dominare i successivi due chiudendo il match 25 - 23 25 - 11 25 - ... Superlega, nel recupero Civitanova batte Siena ed è seconda Il presidente del Barcellona, nel corso del brindisi di Natale con i media, ha ribadito la volontà di migliorare la competizione e riformare il modello di governance ...Il Presidente del Barcellona Laporta alla cena di Natale della squadra ha parlato della Superlega. Di seguito, le dichiarazioni riprese da TMW. "Ciò che dirà il Tribunale ...