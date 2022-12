Salernitana | due giocatori non rinnovano

Milan News

Non avendo mai staccato, se non nelle ultimesettimane, avranno bisogno di qualche "richiamo" ... Demme resta sull'uscio e Sirigu è richiesto dallaper rimpiazzare Sepe, infortunato: ......30 il programma prevede proprio il Milan ospite sul campo della, e in contemporanea la gara che si giocherà al Mapei Stadium tra il Sassuolo e la Sampdoria . Alle 14:30 altregare ... Due settimane a Salernitana-Milan, i precedenti in trasferta Sta trovando poco spazio nel Monza di Raffaele Palladino e su di lui si stanno muovendo la Salernitana e lo Spezia: Machin potrebbe partire a gennaio.StampaPorte girevoli tra i pali. L’arrivo di Ochoa dà il definitivo via libera alla partenza di Micai che va al Cosenza in serie B in base ad un accordo già trovato nei giorni scorsi. Sistemata l’emer ...