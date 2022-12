Rinnovo Bennacer | il Milan accelera | agente in sede

La Gazzetta dello Sport

Incontro in corso in Casa Milan per ildi Ismael. Le ultime sulla trattativa tra le parti Nella giornata di oggi Enzo Raiola, nuovo agente di, è arrivato a Casa Milan per discutere deldel centrocampista ...Commenta per primo La trattativa per ildi Ismaelcon il Milan entra nel vivo. Nel pomeriggio è arrivato a Casa Milan Enzo Raiola , nuovo agente del centrocampista algerino, per un confronto vis a vis con la dirigenza ... Bennacer, rinnovo col Milan sempre più vicino: pronti 4 milioni L’agente del centrocampista algerino, Enzo Raiola, a Casa Milan per discutere del prolungamento: i rossoneri offrono 4 milioni ...Ismael Bennacer prolungherà il suo contratto con il Milan: nella giornata di mercoledì, il suo procuratore ha incontrato i rossoneri per definire il ...