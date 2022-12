Ricette elettroniche | direi sì allo stop solo a fronte di un vero cambiamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un altro anno si sta per chiudere. Abbiamo un nuovo governo e fra poco in Regione Lombardia, la più popolosa d’Italia, ci sarà una nuova amministrazione. Per quanto riguarda la sanità luci ed ombre continuano a coprirne il cielo. Il 2023 ci porterà ad esempio la proroga per unaltro anno di una delle cose positive che la pandemia aveva introdotto. La dematerializzazione della ricetta elettronica che ci evitava nel periodo nero di recarci dal medico di base. La ricetta ci veniva, dopo ore di attesa al telefono per farcela prescrivere, recapitata via mail. Ma il big ben ha detto, come diceva il mitico Enzo Tortora nel suo Portobello. E io potrò anche accettarlo, se ciò fosse preso a spunto per una vera ricostruzione della medicina del territorio, per farla diventare un caposaldo della nostra sanità. Ma occorre tutti essere disponibili o quanto ...