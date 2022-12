Ozzy Osbourne si aggiudica per la seconda volta la speciale classifica di fine anno di Radiofreccia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) MILANO – E’con ‘One Of Those Days’ adrsi il primo posto nellaTop 20 2022 di. Il pubblico diha votato il singolo estratto dall’ultimo album della rockstar britannica “Patient Number 9” come Top 20 preferita tra tutte quelle trasmesse l’ultimosu. A completare il podio, come secondoto c’è Paolo Nutini con ‘Through The Echoes’, primo singolo dall’album “Last Night In The Bittersweet”, e i Rammstein terzi con ‘Zick Zack’ da “Zeit”. Si tratta del secondo successo dinella Top 20 dell’di, già vinta nel 2020 con ‘Ordinary Man’. Il Principe delle Tenebre ...

Radiofreccia

