Non solo la Salernitana | su Demme piomba un altro club di Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sebbene non sia ancora ufficialmente cominciata la sessione invernale di calciomercato, iniziano a girare i primi rumors in merito ai possibili acquisti e alle possibili cessioni. Non è esente da tale discorso il Napoli, già all’opera per la chiusura del passaggio in prestito di Zanoli alla Sampdoria, che porterebbe all’ombra del Vesuvio il polacco Bereszynski ed il rientrante Nikita Contini. Cristiano Giuntoli (Getty Images) Se si accostano le parole mercato e Napoli, però, il nome che balza immediatamente alle menti dei più è Diego. Il centrocampista tedesco sembra sempre più in direzione di una cessione ed abbiamo da poco parlato del possibile interesse da parte della. Sta però prendendo quota nelle ultime ore la notizia di undito ...