Milan | Pioli | “Abbiamo ancora tempo prima del Tottenham”

Commenta per primo Tra le principali priorità delnel mercato di gennaio ci sarà quella di trovare una sistemazione a Timouè Bakayoko, mai impiegato danella prima parte di stagione. L'ingaggio da circa 3 milioni di euro è diventato un ...E la domanda più ricorrente è sempre la stessa: ma questi 8 punti di vantaggio sulmettono il Napoli in sicurezza Interrogativo a cui, ed è condivisibile, ha risposto, rilanciando la ...Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha aggiornato la situazione sulle condizioni di due infortunati e ha elogiato Theo Hernandez. Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Stefano ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...