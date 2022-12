Microsoft compra Netflix? Negli Stati Uniti scommettono sul sì - Magazine - quotidiano net

01Net

Il colosso dello streaming potrebbe essere nel mirino dell'azienda guidata da Satya Nadella. L'acquisizione potrebbe avvenire già nel corso del ...Importante: sono PC pronti all'uso, preconfigurati, con ancheOffice ! Ovviamente manca ... Ram 16 Gb ddr4, SSHD 756 Gb, Pc portatile Windows 11 PRO, Wi Fi ,Usb, Ready to use 529.99... L'affare IT del 2023 Potrebbe essere Microsoft che compra Netflix Il colosso dello streaming potrebbe essere nel mirino dell’azienda guidata da Satya Nadella. L’acquisizione potrebbe avvenire già nel corso del 2023 ...Microsoft anda de malas con la compra de Activision Blizzard. Aunque algunos países ya dieron el «OK» a la adquisición, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, la FTC, vio con mala cara ...