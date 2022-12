Manovra | La Russa | ' esercizio provvisorio sarebbe danno per immagine Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "L'va evitato" non "perchè danneggia il Governo o una parte politica.unper l'per l'", ma "penso non avverrà". Lo ha ribadito il presidente del Senato, Ignazio La, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi. "Ci sono dei momenti -ha aggiunto- in cui maggioranza e opposizione, ferme nelle loro idee, debbono però avere come stella cometa l'interesse nazionale, il bene dell'e quello di non arrivare all'fa parte di quello che io ritengo un dovere per tutti i parlamentari".