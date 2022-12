Manovra | il pasticcio dell’emendamento da mezzo miliardo | il testo rischia di tornare in commissione

Il Riformista

... la famiglia, le infrastrutture, il Sud e la sanità, solo per citare alcuni capitoli della... Con un: un emendamento approvato per sbaglio, 450 milioni ai Comuni, che costringe l'...... alle 15, la Prima Commissione inizierà l'esame di merito dellache proseguirà il giorno ... Unche costringe il Presidente Montepara a rinviare la seduta'. Il capogruppo del Pd Silvio ... Governo Meloni dilettante e barcollante, la manovra è un pasticcio Con un colpo di scena, nella lunga notte nella commissione bilancio per discutere della finanziaria, viene approvato un emendamento, con primo firmatario Andrea Gnassi che aumenta di 400 milioni di eu ...E' finita come dove finire e come Affaritaliani.it aveva scritto già a metà novembre: maxiemendamento del governo che recepisce le varie modifiche degli emendamenti ammessi e approvati in Commissione ...