Il piano di Zhang per tenersi l' Inter

Calciomercato.com

LE PAROLE - Lo stessoha dichiarato ieri sera alla cena di Natale: 'Il nostro obiettivo è vincere , ispirare e intrattenere le persone, deve essere nello spirito di questo club sempre, in ogni ...Il futuro del club, salvo sorprese, è già scritto e sarà ancora sotto la guida di Steven. Ecco ildella proprietà.si tiene l'Inter: ecco ildel presidente nerazzurroCome ... Il piano di Zhang, nuovi debiti per tenersi l'Inter: 'Ecco l'obiettivo per ... Il presidente Steven Zhang era presente ieri alla festa di Natale del club ed è stato tra i protagonisti anche con una performance "canora" che è stata ...Steven Zhang non vuole mollare l'Inter. Il presidente nerazzurro non ha intenzione di cedere a buon mercato la società ...