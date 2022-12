“Hanno già saputo che se ne va” GF Vip | brutto colpo | “Dice che non può fare altrimenti”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La cosiddetta ‘vacanzina’ di Ginevra Lamborghini in quel di Cinecittà è conclusa con grande dispiacere di Antonino Spinalbese. Tale scelta del GF Vip 7 aveva indignato tanti spettatori come ex concorrenti, ma in particolare tutti gli squalificati del passato, sempre esclusi dallo show. Il 28enne oggi penserebbe al ritiro. Alla faccia di chi continua a sostenere che Antonino Spinalbese non sia realmente preso dalla ereditiera e che continui a parlare di lei, facendo credere un interesse che in verità non ci sarebbe, solo perfelici Alfonso Signorini e il GF Vip 7. Magari, sarà anche così. Però, si parla di ritiro, senza Ginevra Lamborghini. GF Vip 7, le ombre del ritiro “Consiglierei a tutti di conoscere una persona Ginevra Lamborghini perché è magnifica”, ha raccontato a cuore aperto Antonino Spinalbese in confessionale. “Con lei è tutto inatteso. ...