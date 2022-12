Georgina Rodriguez | “Il 2022 è stato l’anno più difficile della mia vita”

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)volge al termine ed è inebile un po’ per tutti, personaggi famosi compresi, trarre un bilancio. È il caso di, moe attrice compagna di Cristiano Ronaldo, che non può dire di avere avuto momenti particolarmente semplici nel. In attesa di capire quale sarà la prossima squadra del calciatore, che ha chiuso il rapporto con il Manchester United, e quindi di sapere dove si trasferirà, la donna non può non ripensare a un evento che l’ha segnata: la perdita di uno dei suoi gemelli durante il parto, avvenuta ad aprile. Come già aveva rivelato l’attaccante, ètutt’altro che semplice fare ritorno a casa dagli altri loro figli e dire apertamente che solo la bambina era sopravvissuta. Grazie anche al supporto di ...