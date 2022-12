Elisabeth del Belgio | Natale in blu con gli orecchini di mamma Mathilde

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La famiglia reali belga si è riunita per l'annuale concerto natalizio al Palazzo Reale di Bruxelles. Questa volta i riflettori non sono tutti puntati sulla regina, quanto sulla figlia primogenita che ha sfoderato un look blu dalla testa ai piedi perfetto, per altro, come ispirazione per le festività