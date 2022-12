Calciomercato Juve | tra cessioni e rinnovi | le ultime su Di Maria e Rabiot

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il Mondiale in Qatar si è appena concluso con la vittoria dell’Argentina sulla Francia. Messi e compagni hanno alzato la Coppa del Mondo dopo una partita conclusasi solo ai calci di rigore. Dopo la pausa quindi riprenderà anche il campionato di Serie A e le squadre sono pronte a darsi battaglia sia sul campo che sul mercato. Lantus, dopo la rivoluzione societaria, aspetta il rientro dei suoi calciatori fra cui i finalisti Rabiot e Di Maria.ntus Rabiot Di Maria Di Maria verso il rinnovo, Rabiot pronto alla cessione Secondo il settimanale QS, le prestazioni di questi ultimi ai Mondiali incideranno suldei bianconeri. Per Angel Di Maria, fresco Campione del Mondo, si punta al rinnovo per un’ulteriore stagione. Il Fideo aveva infatti firmato un contratto da un anno e ora partiranno le trattative ...