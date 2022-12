Audre Lorde | la forza dell’identità e della parola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nella seconda metà del 900? alla scoperta di una donna eccezionale. Parleremo di femminismo, identità nera e discriminazione. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ade alla sue opere “Avevo ormai visto la morte in faccia, che lo riconoscessi o no, e ora avevo bisogno di sviluppare ladatami dalla sopravvivenza. La protesi offre un vuoto conforto: <>. Ma è proprio questa differenza che io, voglio affermare, perché l’ho vissuta, e sono sopravvissuta, desidero condividere questacon altre donne. Se dobbiamo trasformare il silenzio che circola il cancro al seno in linguaggio e azione contro questo flagello, allora il primo passo è far diventare visibili le une alle altre le donne che hanno subito la ...