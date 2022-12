21 dicembre …

Leggi su glieroidelcalcio

Gli eventi datati 21Chissà, forse rimase affascinato dalla Sampdoria nel suo triennio nerazzurro, e non solo per i successi del 'Baciccia' di quelle stagioni Nel 1997 Jurgen Klinsmann tornava a giocare in Italia, ma non era più il 'Baciccia' degli anni d'oro, e non solo per la partenza di Roberto Mancini. Il tedesco rimase a Genova mezza stagione e il 21di venticinque anni fa realizzava rete in Serie A, al malcapitato Napoli: nella stessa domenica explicit realizzativo nel massimo campionato anche per Fabio Rossitto (Napoli) e Giorgio Venturin (Lazio). Era il giorno del quarantacinquesimo compleanno di Vladimir Gutsaev, vincitore della Coppa delle Coppe con la Dinamo Tbilisi nel 1981.