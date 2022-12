WhatsApp | ecco come recuperare i messaggi eliminati

SmartWorld

L'opzione solo per i gruppi approfondimento, arrivano i sondaggi:come farli Per il momento la funzionalità è attivabile soltanto se l'utente ha deciso di "eliminare per me" la ...a cosa a può servire realmente Prima dell'ultimo aggiornamento del servizio di messaggistica ... Leggi Anche, in arrivo una funzione che permetterà di usare lo stesso numero su più ... Su WhatsApp potete ripristinare messaggi eliminati: ecco come L'app di messaggistica più usata al mondo introduce una funzione denominata 'Accidental Delete'. Ecco come funziona ...Con l'ultimo aggiornamento del servizio di messaggistica di Meta è stata introdotta la funzione "Accidental Delete", che dà 5 secondi di tempo per annullare l'eliminazione di un testo inviato ...