Una 97enne | ex segretaria di un campo di concentramento nazista | condannata a due anni

(Di martedì 20 dicembre 2022) Berlino – Un’exche lavorava per il comandante di undiè stataoggi in Germania per complicità negli omicidi di oltre 10.505 persone. Irmgard Furchner, 97, fu assunta come dattilografa adolescente a Stutthof e vi lavorò dal 1943 al 1945. Furchner, una delle poche donne da decenni processate per crimini nazisti, è stataa duedi carcere con sospensione della pena. Sebbene fosse una lavoratrice civile, il giudice ha convenuto che era pienamente consapevole di ciò che stava accadendo al, secondo quanto riportato dalla Bbc. Si pensa che circa 65.000 persone siano morte in condizioni orrende a Stutthof, inclusi prigionieri ebrei, polacchi non ebrei e soldati ...

Il Faro online

... infatti, le prove portate in tribunale non hanno dimostrato che la- all'epoca dei fatti - fosse a conoscenza delle atrocità consumatesi nel campo di Stutthof. Ma finisce concondanna uno ...Irmgard Furchner, ex segretaria di un comandante nazista, è stata condannata a due anni di carcere in Germania per il suo ruolo nell'uccisione di ... Una 97enne, ex segretaria di un campo di concentramento nazista ... Il tribunale: «Complice nell’omicidio crudele e doloso di oltre 10.500 detenuti, dal giugno 1943 all'aprile 1945» ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...