Ultime Notizie – Spid | Cattaneo | “Non sarà cancellato ma risolvere le criticità”

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Loè uno strumento che semplifica la vita dei cittadini, permette di risparmiare tempo, evitando le file agli sportelli, e consente di agire in piena sicurezza. Non verrà, ma stiamo cercando il modo dialcunepiuttosto che girarci dall’altra parte. Non possiamo ignorare che ci sono alcune categorie, come gli anziani, che incontrano difficoltà nell’utilizzarlo”. Così a Radio Anch’Io il capogruppo di Forza Italia alla Camera Alessandro, che poi sul Pos ha osservato: “Gli esercenti hanno oggi sollevato il problema delle commissioni: è giusto ascoltarli e capire comele. L’idea di un contributo di solidarietà? Mi sembra una strada tortuosa, ma è indice dell’intento di dare una risposta a una questione ...

Il Sole 24 ORE

è seduto vicino al suo avvocato e amico Roberto Sabbatini nello studio chiaravallese del legale. Serrani non parla e al suo posto è Sabbatini a spiegare e chiarire. Inizia con queste immagini il video ...Apertura in calo a Wall Street, in scia ai ribassi delledue settimane. I mercati azionari di tutto il mondo sono spaventati dal peggioramento dell'outlook economico globale e dalla volonta' delle banche centrali di proseguire con i rialzi dei tassi ... Ucraina, ultime notizie. Esplode gasdotto russo, gas aumenta del 6,6%. Putin: in zone annesse ... Il mondo del calcio, e non solo, è in ansia per Gianluca Vialli. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore. L'ex attaccante campione d'Italia con Sampdoria e Juventus, combatte ...L'atelier milanese ha svelato l'Alfa Romeo Giulia Swb Zagato, un esemplare unico. Vettura da sogno commissionata da un collezionista di vetture della casa del Biscione ...