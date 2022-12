Serie B | giornata 18 | Frosinone ko dopo dieci partite

Leggi su 11contro11

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nella18 diB il Genoa interrompe lapositiva del, ma il pareggio tra Reggina e Bari sorride ai ciociari. Tornano a vincere Como, Südtirol e SPAL (colpaccio a Parma), il Pisa non si ferma più e sale al quinto posto. Il Cittadella scivola in zona retrocessione, ancora un risultato negativo anche per il Cagliari.B,18: Genoa-1-0, Parma-SPAL 0-1, Cittadella-Südtirol 0-2, Palermo-Cagliari 2-1di imbattibilità ildeve fare i conti con la sconfitta. Nel big match diil Genoa vince 1-0 e si avvicina alla vetta della classifica, distante sei punti. Gol decisivo di Gudmundsson al 22’ con un tocco a ...