Qatargate | la confessione di Kaili | Ho detto a mio padre di nascondere i soldi

(Di martedì 20 dicembre 2022) L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva, in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul, davanti agli inquirenti ha ammesso di aver incaricato ildi ...

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili , in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul, davanti agli inquirenti ha ammesso di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro e di essere a conoscenza dell'attività portata avanti dal marito, Francesco Giorgi , con l'...Dopo ladi Francesco Giorgi , anche l'ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili ...il quale anche Panzeri avrebbe confessato di essere coinvolto nello scandalo, ma ... Qatargate, confessione di Kaili: “Mio padre doveva nascondere le mazzette”. Guai per Tarabella Secondo quanto scrive Le Soir, il giorno del blitz l'ex vicepresidente del Pe sarebbe entrata nel panico quando la polizia ha fermato Giorgi ...L'ex segretario generale di ITUC, rilasciato dalla magistratura belga, avrebbe ammesso di aver ricevuto una donazione di 50 mila euro dall'ong di Panzeri. Dal carcere, il presidente di Fight Impunity ...